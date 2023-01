João Galamba, ministro das Infraestruturas, felicitou “todos os envolvidos por se ter conseguido o mais importante: cancelar a greve” dos tripulantes da TAP, que que iria realizar-se entre 25 e 31 de janeiro e que foi desconvocada na segunda-feira, 23 de janeiro, em assembleia geral extraordinária.

“Os acordos são sempre os acordos possíveis e nunca os acordos perfeitos. E na situação difícil em que a TAP se encontra, o facto de ser possível um acordo é de si significativo”, comentou, questionado sobre a postura do sindicato, que, após a desconvocação da greve, lembrou que ainda há insatisfações e reinvidações a negociar.

“O passo que ontem foi dado pelo sindicato dos tripulantes e pela administração da TAP foi da maior importância porque permitiu devolver paz social”, disse, acrescentando que, agora a administração da companhia aérea pode, junto dos sindicatos, dedicar-se “a mais uma importante fase do ponto de reestruturação, que é a negociação do novo acordo empresa”.

“São boas notícias para o país, para a TAP e são boas notícias, obviamente, para os trabalhadores portugueses”, continuou. “A greve teria sido muito negativa, não só para a TAP como para todos os trabalhadores”.

Questionado sobre o interesse da Iberia na companhia, João Galamba, que esteve reunido com o sindicato dos tripulantes da TAP na quinta-feira, 19 de janeiro, declarou: “A TAP tem de avaliar os melhores parceiros para a sua estratégia de crescimento operacional. Neste momento há várias opções. Avaliaremos todas.”

Foi no domingo, 22 de janeiro, que a assembleia geral extraordinária do Sindicato Nacional do Pessoal da Voo da Aviação Civil (SNPVAC) foi convocada, culminando com o cancelamento da greve.

Segundo os dados recolhidos pelo Observador, noticiados na segunda-feira, uma maioria de 654 associados votaram a favor do cancelamento da greve que ia realizar-se entre 25 e 31 de janeiro. 301 votaram contra e houve 20 abstenções.

“A TAP congratula-se com a decisão de cancelamento da greve de Tripulantes de Cabine, hoje tomada em assembleia-geral do SNPVAC, que vai permitir que a companhia cumpra todas as expectativas criadas aos passageiros que confiaram na TAP para realizar as suas viagens”, declarou a companhia aérea, depois da decisão de cancelamento da greve.

Os associados do sindicato tinham chumbado a proposta anterior da TAP, depois de um encontro com o ministro das Infraestruturas.