Uma longa escadaria, vários metros de altura e um cenário composto por um conjunto de torres brancas: é este o projeto que, até agora, tem estado em cima da mesa para o segundo palco da Jornada Mundial da Juventude de Lisboa (JMJ 2023), que deverá ser instalado no Parque Eduardo VII para a realização de três celebrações, incluindo duas com o Papa, durante a semana do evento. Este segundo palco, para eventos com menos participantes, poderia custar entre 1,5 e dois milhões de euros.

Como mostram duas imagens da maquete do projeto, a que o Observador teve acesso, o segundo altar-palco foi concebido para ser colocado no topo do Parque Eduardo VII, onde vão decorrer três grandes eventos: a missa de abertura da JMJ, com o cardeal patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente (com a presença de 200 mil pessoas); a cerimónia de acolhimento ao Papa Francisco (com 400 a 500 mil pessoas); e a Via-Sacra com o Papa (com 700 mil pessoas).

Este é o projeto que tem estado a ser considerado pela autarquia até agora, mas a sua construção ainda não está em marcha e o processo poderá mesmo sofrer um revés após a controvérsia gerada esta semana pela divulgação do valor do altar-palco principal do evento, que será instalado no Parque Tejo-Trancão e deverá custar 4,2 milhões de euros.

