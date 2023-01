A Maserati criou uma série especial de lançamento para o seu novo GranTurismo, o elegante coupé desportivo com quatro lugares. Denominada Maserati GranTurismo Trofeo PrimaSerie 75th Anniversary, esta versão serve de launch edition para o novo modelo italiano, que irá oferecer mecânicas eléctricas e outras animadas por unidades a gasolina, como é o caso desta série de lançamento.

A base para esta versão destinada a comemorar o 75.º aniversário dos Maserati de “turismo”, berlinas e coupés 2+2, é o GranTurismo Trofeo, um modelo equipado com o motor mais potente da gama. Referimo-nos ao 3.0 V6 biturbo da família Nettuno, que produz 557 cv e 650 Nm de binário. Isto permite-lhe reivindicar uma velocidade máxima de 320 km/h, bem como a capacidade de ir de 0-100 km/h em 3,5 segundos.

O construtor transalpino do grupo Stellantis vai produzir 150 unidades, divididas em dois lotes de 75 unidades, cada uma num dos dois níveis de acabamentos. A primeira opção surge pintada num Grigio Mamiera Matte, com emblemas em Corse Vermelho e as jantes em preto. Quem deseje um tom mais escuro pode escolher a segunda opção, com a carroçaria revestida a Nero Scarabeo Matte, com pormenores a Mint Green. E para reforçar o carácter desportivo da edição especial, a Maserati utilizou uma série de pormenores em fibra de carbono, das quatro saídas de escape ao difusor traseiro, passando pelo spoiler posterior.

No habitáculo reina o requinte com um toque de desportividade. O revestimento dos assentos recorre a pele genuína, em preto e branco, com a primeira cor a ser usada na base dos bancos e a segunda a apimentar os encostos de cabeça – onde é possível ver o logótipo do 75th Anniversary – e os apoios laterais para o tronco e pernas. O sistema de som está a cargo da Sonus Faber, com o ecrã do painel de instrumentos de 12,3” a ser complementado pelo central de 12,2” e pelo mais pequeno, com apenas 8,8”, destinado somente a controlar a climatização.