As autoridades espanholas detiveram na terça-feira, em Soria, Espanha, um homem depois de este ter dado uma bofetada à namorada. A agressão aconteceu na madrugada de sábado em direto na rede social TikTok e o caso rapidamente viralizou na internet.

Simona, de 23 anos, participava numa conversa em direto, juntamente com mais três rapazes, um deles o infuencer e ator espanhol, Sergio Mengual, quando se começam a ouvir insultos, vindos da ligação da jovem, e se vê uma mão a dar uma bofetada no seu rosto, sem nunca se ver quem o faz.

A agressão surpreendeu os restantes participantes da conversa que rapidamente perguntaram à jovem quem tinha sido o agressor. Simone disse que foi “o pai”. “Sem palavras, não é por vocês, ele já estava chateado comigo”, explicou.

Mais tarde, a jovem acabou por admitir que foi o namorado, Lucifer, mas fê-lo de forma intencional, para ganhar popularidade.

Depois de as redes sociais se terem incendiado com o vídeo, o casal, de origem búlgara, fez outro direto no TikTok onde declararam que “foi tudo um show [encenação]”, e que o fizeram para rentabilizar a sua presença na rede social e ganhar popularidade.

La chica a la que pegaron en directo ahora sale con su pareja admitiendo que fue él quien lo hizo y no su padre, pero que todo era un "show para ganar dinero y seguidores". Puede ser mentira y que esté intentando protegerle, o que sea verdad y estén jugando con algo muy grave. pic.twitter.com/hAtDQQtDC2 — Gema MJ (@gmaemejota) January 29, 2023

“Fizemo-lo por dinheiro, por fama, por tudo aquilo que vocês também querem”, disse o Lucifer, agora detido. A jovem acrescentou que conseguiram reunir uma boa quantidade de dinheiro para poderem ir de férias.

As ameaças e os insultos que recebeu com o vídeo da agressão levaram Lucifer a dirigir-se, na manhã de terça-feira, à polícia de Siria, onde acabou por ser detido.

A Polícia Nacional Espanhola anunciou na rede social Twitter a detenção, partilhando o vídeo onde se pode ver a agressão.