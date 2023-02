“Que equipa, que espírito, que exibição. Vamos lá… vemo-nos quarta-feira no Olímpico”

A Roma perdeu pela primeira vez este ano civil na deslocação ao sul de Itália para defrontar o Nápoles mas nem por isso José Mourinho perdeu a confiança na equipa ou na temporada que o conjunto da capital está a fazer, colocando no seu Instagram oficial uma imagem dos romanos após a derrota por 2-1 num encontro em que chegaram ao empate a 15 minutos do final mas viram Giovanni Simeone dar o triunfo aos visitados aos 86′. Mesmo apesar do desaire, sobravam sobretudo elogios para a atitude da formação frente ao líder.

