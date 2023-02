O INEM foi colocado em prontidão e está disponível para participar nas operações de resgate nos territórios afetados pelo terramoto que atingiu a Turquia e a Síria em articulação com a Proteção Civil, anunciou esta segunda-feira o Ministério da Saúde.

A ativação das equipas de emergência será sempre articulada entre as instituições europeias e as autoridades dos territórios afetados”, refere em comunicado o Ministério da Saúde.

O Ministro da Saúde, Manuel Pizarro, expressa no comunicado a sua “total solidariedade” e lamenta profundamente as vítimas do terramoto. O Ministério da Saúde sublinha ainda que está a acompanhar a resposta à catástrofe provocada pelo terramoto.

Um tremor de terra, com uma magnitude de 7,8 na escala de Richter, atingiu hoje a zona de fronteira entre a Turquia e a Síria.

Entretanto, um novo sismo de magnitude superior a 7 na escala de Richter abalou hoje o sudeste da Turquia, depois de um abalo durante a madrugada ter feito pelo menos 1.300 mortos na Turquia e Síria.

De acordo com o serviço geológico dos Estados Unidos, o sismo foi registado às 13h24 locais (10h24 em Lisboa), com epicentro a quatro quilómetros da cidade turca de Ekinozu, e uma intensidade de 7,5 graus na escala de Richter.

A autoridade de gestão de desastres e emergências da Turquia divulgou que o sismo mais recente teve uma intensidade de 7,6 e epicentro no distrito de Elbistan, na província de Kahramanmaras.

O sismo da madrugada, que fez mais de 1.300 mortos na Turquia e na Síria, teve uma intensidade de 7,7, segundo o Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

Seguiram-se dezenas de réplicas que afetaram os trabalhos de busca e socorro de vítimas nas dez províncias afetadas.