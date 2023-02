A CEO do YouTube, Susan Wojcicki, anunciou esta quinta-feira que vai abandonar o cargo, após nove anos a liderar a plataforma de vídeos controlada pela Google. A demissão de Wojcicki foi comunicada por email aos empregados durante a manhã e entretanto tornada pública no blog do YouTube.

A executiva explica que, mais de duas décadas depois, decidiu afastar-se da tecnológica para “começar um novo capítulo, focado na família, saúde e projetos pessoais”. É explicado que esta “é a altura certa” para a saída, por Wojcicki deixar “uma incrível equipa de liderança no YouTube”.

“Há 25 anos tomei a decisão de juntar-se a dois estudantes de Stanford que estavam a criar um novo motor de pesquisa. Chamavam-se Larry [Page] e Sergey [Brin, os co-fundadores da Google]. Vi potencial no que estavam a criar, que era incrivelmente entusiasmante, e embora a empresa tivesse apenas alguns utilizadores e não tivesse receitas, juntei-me à equipa. Tornou-se numa das melhores decisões da minha vida”, é possível ler-se na comunicação.

A partida desta executiva da Google é bastante simbólica, afinal, foi Wojcicki quem arrendou a garagem que tinha em Silicon Valley à dupla Page e Brin, em 1998, e que se tornou no local de nascimento da tecnológica. Foi também uma das primeiras empregadas da Google — a 16.ª funcionária. Larry Page e Sergey Brin disseram, em comunicado, que “Susan tem um lugar único na história da Google e que teve um dos contributos mais incríveis para os produtos usados por pessoas em qualquer lado.”

Durante o tempo em que esteve na companhia, a norte-americana passou por vários cargos, desde o marketing até à co-criação da pesquisa por imagens no motor de pesquisa ou na pesquisa por vídeos e livros. Antes do YouTube, também passou pela divisão de anúncios, o principal motor de receitas da gigante da internet. “Encarei cada desafio que surgiu no meu caminho porque tinha a missão de beneficiar as vidas de tantas pessoas no mundo: encontrarem informação, contarem histórias e apoiar criadores, artistas e pequenos negócios.” Na despedida, diz estar “orgulhosa de tudo o que foi conquistado”.

Neal Mohan, até aqui diretor de produto no YouTube e um dos nomes mais próximos de Susan Wojcicki, vai assumir o cargo de CEO da plataforma de vídeos. “Passei quase 15 anos da minha carreira a trabalhar com o Neal, primeiro quando ele veio para a Google com a aquisição da DoubleClick em 2007 e depois quando o seu papel cresceu para vice-presidente sénior de anúncios display e vídeo”.

Neal Mohan é o diretor de produto do YouTube desde 2015 e já teve um papel em alguns dos produtos mais recentes da plataforma de vídeos, nomeadamente o lançamento do YouTube Music ou os Shorts, os vídeos curtos que pretendem competir com o TikTok.

Susan Wojcicki vai continuar a apoiar o novo CEO do YouTube durante um breve período de transição, explicando que vai também trabalhar com algumas equipas da plataforma durante algum tempo. Na comunicação aos empregados, também diz que aceitou o pedido de Sundar Pichai, o CEO da Google, para ter um papel de conselheira na empresa e na Alphabet, o conglomerado que inclui as várias empresas Google.