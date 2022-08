Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Danny Sullivan, porta-voz da área de pesquisa da Google, foi jornalista durante três décadas e há pelo menos 25 anos que acompanha o mercado dos motores de pesquisa – seguindo, por isso, de perto (e há cinco anos por dentro) o quase quarto de século do principal produto da tecnológica norte-americana. Afinal, os primeiros testes do Google remontam a 1997, embora só passado um ano é que tenha sido lançado oficialmente no mercado.

Numa mesa redonda com a imprensa europeia, Sullivan fez aquilo que lhe ocupa uma boa parte dos últimos cinco anos de trabalho ao serviço da tecnológica norte-americana – tentar explicar o trabalho que dá apresentar uma pesquisa no motor de busca. Se aos olhos do utilizador é um processo aparentemente simples e rápido, para quem trabalha nesta área é bem mais complexo. Mas, além de explicar quais são os passos que estão associados a um simples “pesquisar”, este responsável também tenta explicar de onde veio e para onde quer ir a pesquisa.

