O Telescópio Espacial James Webb continua a enviar imagens que, gradualmente, vão aumentando o conhecimento da humanidade sobre o Universo. Desta feita, o telescópio da NASA enviou de volta à Terra várias fotografias de galáxias próximas da Via Láctea, captadas com recurso a tecnologia de infravermelhos, que permitem descobrir novas informações acerca da formação de estrelas e como estas afetam a evolução das primeiras.

As imagens foram o tema de uma edição especial do jornal científico The Astrophysical Journal Letters, publicado esta semana, e foram acompanhadas de 21 textos de pesquisa científica, que analisaram o material recolhido e as descobertas nele contidas.

Feel like you’re spiraling? You’re in good company! Webb’s images of NGC 1365 (left), NGC 7496 (top) & NGC 1433 (bottom) reveal the galaxies' networks of gas and dust in incredible detail. The data is part of an ongoing Webb survey of 19 spiral galaxies: https://t.co/vWhaq7ciFs pic.twitter.com/9s1ETNKf44 — NASA Webb Telescope (@NASAWebb) February 16, 2023

As fotografias foram captadas com recurso à tecnologia MIDI (Mid-Infrared Instrument) do James Webb, que consiste numa câmara e espectrógrafo capaz de ver luz infravermelha na região intermédia do espetro magnético e com isso captar fotografias mais avançadas que as do telescópio Hubble. As capacidades infravermelhas do James Webb permitem ao telescópio da agência espacial norte-americana ver para lá das nuvens de poeira que anteriormente impediam a luz visível de chegar ao Hubble.

A juntar a isto está o longo alcance do telescópio — as galáxias retratadas estão a dezenas de milhões de anos-luz da Terra. A expectativa é que as imagens agora divulgadas possam ajudar os cientistas a mapear a estrutura das nuvens moleculares de onde as estrelas nascem, bem como dos gases que rodeiam as estrelas recém-nascidas, para com isso compreender como é que uma galáxia forma novas estrelas.

“Áreas que estavam completamente obscuras nas imagens do Hubble iluminam-se em grande detalhe nestas novas imagens infravermelhas, permitindo-nos estudar a forma como a poeira interstelar absorve a luz de estrelas em processo de formação e emite-a de volta sob a forma de infravermelhos, iluminando uma complexa rede de gas e poeira”, disse à Forbes Karin Sandstrom, professora de Física na Universidade de San Diego, na Califórnia, e uma das autoras de um dos estudos contidos na Astrophysical Journal Letters. “Esperei muito tempo por isto”.