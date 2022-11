O Telescópio Espacial James Webb fotografou uma galáxia anã, próxima da Via Láctea, com um nível de detalhe nunca antes alcançado. Wolf-Lundmark-Melotte é “uma vizinha galáctica, anti-social e old school“, descreveu a NASA: fica a três milhões de anos-luz, não interage com outras galáxias e tem características químicas semelhantes às que existiam nas primeiras galáxias a formarem-se após o início do universo.

What's WLM like? ???? Galactic neighbor: 3 million light-years away

???? Antisocial: Hasn’t interacted with nearby galaxies

???? Old school: Similar chemical makeup to early universe galaxies This makes WLM ideal for studying how stars in the early universe may have formed & evolved. pic.twitter.com/iWMYnVaofk — NASA Webb Telescope (@NASAWebb) November 9, 2022

Wolf-Lundmark-Melotte tem apenas um décimo do tamanho da Via Láctea e é uma relíquia espacial. Como está isolada e é composta sobretudo pelos únicos gases que existiam no início do universo (hidrogénio e hélio), esta galáxia é um terreno virgem para os cientistas estudarem as características do espaço nos primeiros tempos desde o seu nascimento.

Kristen McQuinn, cientista que explora os dados enviados pelo Telescópio Espacial James Webb, explicou que a galáxia perdeu os gases mais pesados por causa dos ventos galácticos. Wolf-Lundmark-Melotte tem estrelas que fabricam outros elementos além do hidrogénio e do hélio. Quando as estrelas mais massivas explodem, no entanto, a energia libertada varre esses gases para fora da galáxia.

A imagem publicada pela NASA mostra “uma miríade de estrelas individuais de diferentes cores, tamanhos, temperaturas, idades e estágios de evolução; nuvens interessantes de gás nebular dentro da galáxia; estrelas em primeiro plano e galáxias de fundo com características elegantes”, descreveu Kristen McQuinn. “É realmente uma imagem linda”, considerou.

O nível de detalhe captado pelo Telescópio James Webb ajuda. Uma composição de imagens cedida pela agência espacial norte-americana permite comparar a fotografia que o Telescópio Espacial Spitzer captou de uma região da galáxia com a captada exatamente na mesma direção pelo James Webb. A diferença é abismal, como pode ver na composição aqui em baixo.

Ao estudar a Wolf-Lundmark-Melotte, o foco dos cientistas estará nas estrelas com massas mais pequenas, que podem viver milhares de milhões de anos. Por isso, podem ser uma janela para o ambiente dos primórdios do universo. A missão é reconstruir a história da formação estelar desta galáxia, determinar as propriedades das estrelas que a compõem e assim “obter informações sobre o que estava a acontecer no passado muito distante”.