Coube ao responsável pelo design na Ford Europa, Amko Leenarts, levantar a ponta do véu que cobre o futuro SUV da marca e o primeiro a utilizar como base a plataforma MEB do Grupo Volkswagen. De acordo com declarações do director de estilo do construtor, o modelo será revelado a 21 de Março e promete ser um “Sport Crossover”, uma espécie de SUV mais baixo e desportivo, com ar de coupé.

Este novo crossover será o primeiro que a Ford vai fabricar sobre a base alemã, numa fase em que a VW já anunciou que a MEB irá ser substituída muito em breve pela MEB+, uma versão corrigida e melhorada. Esta decisão está em linha com a entretanto revelada pela Ford. A marca da oval azul fez saber que, depois deste crossover com base MEB, surgirá apenas mais um novo modelo, para depois o construtor norte-americano começar a utilizar plataformas próprias. Em troca da utilização da MEB, a Ford cede à VW a base para a produção da nova pick-up Amarok, com a colaboração entre ambas a estender-se igualmente à produção de veículos comerciais.

With our brand-new EV being revealed next month, it’s now time we start getting excited.

Here’s @amko_leenarts showing us that you can expect rebellious, uncompromising, SUV heritage reimagined for the #EV era. Join us on March 21st! #ExploringReinvented #ElectricVehicle pic.twitter.com/LulZXIFJSG — Martin Sander (@MSander22) February 23, 2023

O crossover a revelar na segunda metade de Março partilhará a base do VW ID.5 e deverá igualmente exibir a mesma filosofia, a de um SUV mais esguio e com ar de coupé. Depois deste modelo, que é esperado no mercado no início de 2024, surgirá a segunda proposta sobre a MEB, acerca da qual nada se sabe, mas que muito provavelmente será um SUV mais volumoso e convencional.

A Ford deverá recorrer a um estilo menos fluído e menos aerodinâmico para os seus veículos eléctricos, pelo menos por comparação com os ID.4 e ID.5. Mas se o Ford será diferente por fora, sob a carroçaria utilizará os mesmos motores e packs de bateria do seu “primo” alemão, podendo inclusivamente oferecer versões com apenas tracção traseira como alternativa às equipadas com dois motores e transmissão às quatro rodas.