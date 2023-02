"Assim se falseia a classificação do Campeonato": dragões voltam a apontar à diferença de critérios do VAR nos jogos de Benfica e FC Porto

Sérgio Conceição deixou críticas a apontar mais para o FC Porto-Gil Vicente e para uma alegada dualidade de critérios nos lances dúbios analisados pelo VAR, Pinto da Costa alargou as críticas não só ao que se passou no Dragão mas também ao que se passara no Vizela-Benfica da véspera, onde alguns analistas comentaram um possível cartão vermelho a Otamendi e uma grande penalidade de Bah que terão ficado por assinalar. “Se isto adultera a verdade desportiva? Toda a gente percebeu que, com aquela ovação no final dos adeptos, todos perceberam que os nossos atletas perderam porque tinham de perder. Não vale a pena dizer mais, só espero que meditem bem sobre o que aconteceu”, rematou o presidente dos portistas nessa intervenção.

Esta segunda-feira, a newsletter Dragões Diário foi mais longe nas críticas à arbitragem ao VAR. “Como falsear a classificação de um Campeonato? Há muitas respostas possíveis, mas poucas serão tão claras como remeter para o que aconteceu na 22.ª jornada da edição de 2022/23 da Liga portuguesa”, aponta.

“Estão em causa duas equipas que disputam a mesma posição. Num dia, uma delas, de acordo com a generalidade dos especialistas, deve ter um jogador expulso e um penálti contra assinalado. O videoárbitro não intervém. E, com isso, salva essa equipa de uma derrota provável. No dia seguinte, a equipa que corre atrás do beneficiado da véspera é alvo de uma expulsão e de um penálti contra. Em ambos os casos, os lances são assinalados na sequência de intervenção do videoárbitro. E, com isso, essa equipa fica praticamente condenada à derrota”, aponta o texto da newsletter diária dos azuis e brancos.

“Independentemente das análises que sejam feitas sobre os lances do FC Porto-Gil Vicente, é factual que neste jogo houve duas intervenções do videoárbitro que tiveram impacto direto num resultado negativo para o FC Porto. E é factual que na véspera houve duas não-intervenções do videoárbitro que tiveram impacto direto num resultado positivo para o Benfica. Assim se falseia a classificação do Campeonato”, prossegue o texto. “A azia pela derrota e pelo crescimento da desvantagem para o primeiro classificado – está agora a oito pontos de distância –, contudo, não faz ninguém esmorecer: ‘Perdemos o jogo mas não perdemos a guerra. Faltam muitas batalhas até ao fim e continuamos vivos e fortes'”, conclui.

“Com a nomeação do VAR de hoje [Rui Silva] e com a nomeação de António Nobre como VAR de Vizela, eu faço daqui um pedido: acabem com o VAR. Haver VAR para uns e não para outros dá um sentido contrário ao que é a verdade do jogo. Se defendem a verdade desportiva, se o VAR só atua para alguns e não atua para outros, acabe-se com o VAR porque assim não está a fazer nada a não ser gastar dinheiro e desvirtuar a verdade do Campeonato. O público compreendeu que os jogadores deram o máximo, nove contra 11 era uma missão quase impossível sobretudo com a dualidade de amostragem de cartões amarelos que levou depois ao segundo e consequente vermelho do Uribe”, frisara na véspera Pinto da Costa.

