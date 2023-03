As autoridades gregas subiram esta quinta-feira para 57 o número de vítimas mortais da colisão entre dois comboios na Grécia, na noite de terça-feira, já considerado o mais grave acidente ferroviário na história do país.

O número de mortos é de 57″, disse esta quinta-feira a porta-voz da polícia grega, Constantia Dimoglidou, admitindo que o número poderá ainda aumentar, já que têm surgido casos de pessoas que estavam nos comboios e não foram dadas como desaparecidas por familiares.

Este foi o mais grave acidente ferroviário na Grécia, tendo provocado também ferimentos em mais de uma centena de pessoas, 48 das quais ainda se encontram hospitalizadas, a maioria na cidade de Larissa, no centro do país.

As equipas de resgate dizem que os esforços para recuperar os corpos das vítimas está a tornar-se mais difícil, à medida que o tempo passa.

Conseguimos ver que há mais corpos [entre os destroços]. Mas, infelizmente estão em péssimas condições, por causa da colisão”, admitiu o porta-voz dos bombeiros gregos, Yiannis Artopios.

O chefe da estação ferroviária de Larissa, que foi detido logo após a colisão, foi acusado de homicídio negligente e por provocar danos físicos graves.

Entretanto, vários sindicatos e associações de trabalhadores ferroviários convocaram greves, interrompendo os serviços de transportes, em protesto contra as condições de trabalho e denunciando falhas perigosas na modernização do sistema ferroviário grego, devido à falta de investimento público.

O ministro dos Transportes, Costas Karamanlis, demitiu-se após o acidente e o seu substituto foi encarregado de abrir um inquérito independente para apurar as causas do acidente, que permanecem por esclarecer cabalmente, com as primeiras indicações das autoridades a apontarem para erro humano.

Vamos trabalhar para que não volte a acontece um acidente como este. E esta não será uma promessa vazia”, garantiu o primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, num discurso televisionado, na noite de quarta-feira.