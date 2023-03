Para os clientes mais esquecidos ou a atravessar dificuldades financeiras, falhar o pagamento da prestação do carro pode implicar ter de enfrentar penalizações graves. Isto segundo uma patente registada pela Ford que, para os maus pagadores, permite suspender à distância o funcionamento de dispositivos de que os condutores dependem há muito para o seu conforto e para a sua capacidade de chegar ao destino.

De acordo com a Bloomberg, a Ford solicitou a patente para uma tecnologia que permite impedir à distância o funcionamento de dispositivos de que todos os condutores dependem no seu dia-a-dia, do ar condicionado ao rádio, passando pelo sistema de navegação. No limite, pode mesmo trancar o veículo, impedindo a sua abertura e o acesso ao interior do veículo. E são exactamente estes os sistemas que estão na linha da frente quando em causa está recordar de forma “musculada” que há pagamentos em atraso que urge regularizar.

A Ford afirma não possuir planos para arrancar de imediato com a implementação desta tecnologia, argumentando que esta é apenas uma das muitas patentes requeridas pelo construtor. Mas a realidade é que a aquisição a crédito de automóveis tem um peso tremendo nos EUA, onde 85% dos veículos novos são comprados através dos auto loan, contra 75% em 2009. E até os carros usados envolvem o recurso ao crédito em 53% das situações, contra 46% em 2009.

O Wall Street Journal confirma que os motivos para as preocupações da Ford são reais, uma vez que “9,3% dos financiamentos para compra de automóvel têm pagamentos atrasados mais de 30 dias”. A situação não deverá ser tão grave na Europa, mas certamente que existe e os bancos e as empresas de crédito veriam esta solução da Ford com particular interesse.

A Ford, pelo seu lado, admite que esta tecnologia não prevê o corte imediato do acesso aos mencionados dispositivos, começando por recordar o condutor, através de mensagens nos ecrãs, do atraso no pagamento. O impedimento do funcionamento até do acelerador, vidros e tudo o resto só surgirá em “caso de incumprimento continuado, visando provocar um desconforto que conduza à regularização do pagamento”. E quando a Ford dominar a tecnologia dos veículos autónomos, é bem possível que os automóveis dos “caloteiros” regressem ao stand sozinhos, sem ninguém a bordo. Será curioso ver quanto tempo será necessário até outros construtores adoptarem uma solução similar.