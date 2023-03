O Ministério Público (MP) abriu uma investigação sobre os alegados maus-tratos no lar Delicado Raminho, no Vimeiro, Lourinhã. Numa resposta enviada ao Observador, fonte da Procuradoria-Geral da República revela que se “confirma a instauração de inquérito” neste caso.

A notícia sobre os alegados maus-tratos foi avançada pela SIC Notícias, que, no domingo à noite, deu voz a vários atuais e antigos funcionários do lar privado, que denunciaram alegadas más práticas de funcionamento.

A mesma estação divulgou ainda as imagens chocantes dos corpos feridos e, em alguns casos, subnutridos dos utentes. As queixas passam por alimentação insuficiente, falta de água quente e material de higiene reutilizado.

Os inspetores da Segurança Social estão no local pelo segundo dia e, de acordo com a RTP, o encerramento está a ser ponderado. Também o lar Peninsular, no Montijo, do mesmo proprietário da instituição na Lourinhã, foi ontem inspecionado pela Segurança Social. Ao que apurou a Rádio Observador no local, dois inspetores estiveram durante 6 horas a verificar as condições deste lar no Montijo.

O Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social garante que não tinha informações sobre o lar Delicado Raminho. Ana Mendes Godinho já informou que deu instruções para uma inspeção de urgência à instituição e apelou à denúncia à Segurança Social de todos os casos que as pessoas julguem precisar de fiscalização.