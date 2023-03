A derrota frente ao Manchester City no Emirates Stadium, não tanto pelo resultado mas pelas forma como os campeões foram melhores sobretudo no segundo tempo, deixou o Arsenal de novo com as típicas dúvidas de quem não ganha o título há quase duas décadas e via o adversário mais direto aproximar-se. Era possível ter a mesma cadência de resultados? Seria apenas fogo de vista? A resposta chegou nos encontros seguintes, com aquilo que tantas vezes se chama de estrelinha à mistura: entre as quatro vitórias consecutivas até a mais um duelo londrino desta vez com o Fulham de Marco Silva, os gunners tiveram dois triunfos nos descontos, o último dos quais com o Bournemouth aos 90+7′ com um fantástico golo de Reiss Nelson. A realidade após a tal derrota mudara e agora era a equipa campeã que receava a campanha do conjunto de Mikel Arteta.

FA clear Arsenal of any wrongdoing and decide NOT to take further action after looking into the Gunners' wild celebrations against Bournemouth – as staff flooded the pitch following Reiss Nelson's 97th-minute winner. pic.twitter.com/USbAJWxK8d — ARSENAL (@tomgunner14) March 12, 2023

