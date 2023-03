Olha para o céu como se precisasse de inspiração. Suspira como se precisasse de ar. Corre para a bola e faz o que lhe está no sangue. Depois de marcar, senta-se relvado. Não dá descanso ao golo. Sorri e coloca a cara de ‘eu sei que nunca viram nada como eu’.

Erling Haaland é um fenómeno. Sim, o norueguês ainda só tem 22 anos. Como gigante que é, carregou aos ombros o peso da responsabilidade de marcar a grande penalidade que deu a vitória por 1-0 ao Manchester City, no Selhurst Park, a casa do Crystal Palace. O avançado chegou aos 34 golos em 35 jogos esta temporada e 28 golos em 26 jogos na Premier League.

Para o Manchester City, a Premier League tornou-se numa corrida em que é perseguidor. É com alguma esperança que os citizens olham para os sinais dados pelo líder Arsenal que teve dificuldades para ganhar ao Bournemouth na ronda anterior. Os pontos que têm sido deixados para trás pelos gunners alimentam a equipa de Guardiola.

Por certo, o técnico gostava de ver os seus jogadores focados na conquista do título inglês, mas desvios acontecem. Kyle Walker foi apanhado num vídeo em que estava embriagado a mostrar as zonas íntimas a uma mulher que não aquela com quem é casado. Agora, o lateral pode enfrentar uma pena de prisão por exposição pública. Guardiola disse que não era um tema que merecesse ser discutido em público. “É um assunto privado. Resolvemos de forma interna, já falámos com ele. Este não é o local apropriado para falarmos de assuntos pessoais. As coisas agora são muito diferentes de há uns anos. Os jogadores já sabem que, a partir do momento em que abrem a porta de casa, estão a ser filmados, façam o que fizerem”, afirmou.

Rodeado de polémica, Kyle Walker sentou-se no banco. Com os citizens a precisarem de aguentar a vantagem que conseguiram apenas aos 78 minutos e a muito custo — apenas quando Michael Olise cometeu grande penalidade –, o lateral entrou no terreno de jogo para os últimos instantes no jogo.

Quem entrou diretamente no rescaldo foram os portugueses. Bernardo Silva e Rúben Dias foram titulares e de dentro do campo viram o Manchester City colocar-se a dois pontos, à condição, do primeiro lugar, pressionando o Arsenal que joga este domingo com o Fulham de Marco Silva.

O Crystal Palace não conseguiu levar qualquer perigo à baliza do guarda-redes Ederson. Desta forma, os eagles tornaram-se na primeira equipa a não conseguir rematar à baliza em três jogos consecutivos desde que a Premier League faz registos estatísticos.