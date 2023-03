O escritor e a magnólia. Como a classificação da árvore centenária no Porto se tornou polémica

“Achamos que um ser vivo como este nos transcende e que temos o dever de o proteger”, refere o escritor de 32 anos. Por isso, em março do ano passado, candidatou a magnólia à classificação pelo ICNF como árvore de interesse nacional. Foi com satisfação que recebeu a confirmação de que o instituto tinha o mesmo entendimento. O ofício foi enviado a todos os proprietários, mas obrigava à pronúncia de cada um. E uma família, que detinha os terrenos antes da construção do prédio e detém hoje frações do prédio, opôs-se à ideia.

“Fui apanhado completamente de surpresa. Essa mesma família que faz juras de amor à árvore é a mesma família que agora, recebendo o ofício, se opôs à classificação e proteção, sem nenhum motivo atendível, sem qualquer racionalidade. O que alegam é mera inconveniência”, diz o autor, que dedicou a crónica desta quarta-feira no Jornal de Notícias à polémica. A mesma família, acrescenta, alega “falta de privacidade”, um argumento que Afonso Reis Cabral rejeita. “A classificação não obriga a mostrar [a magnólia] ao público. A realidade da zona, a vida do prédio, mantêm-se exatamente iguais. Mudaria apenas o estatuto legal da árvore, que passa a ser protegida”, explica.

A lei, diz, não obriga à concordância dos proprietários para que a árvore seja considerada de interesse nacional. Esse foi, aliás, o entendimento do próprio ICNF enviado a Afonso Reis Cabral e aos restantes vizinhos. O Observador pediu esclarecimentos ao instituto, mas aguarda resposta.

“Não consigo perceber que uma iniciativa objetivamente boa e que protege um ser vivo que nos transcende e que foi alvo da admiração da cidade inteira seja bloqueada porque uma família detentora de algumas frações do prédio entende que é inconveniente”, critica Afonso Reis Cabral, que não acredita que a intenção da família seja abater a árvore. O estatuto serviria para que, no futuro, o destino da magnólia não fosse ditado pela vontade de qualquer um. Em concreto, impediria que a árvore fosse abatida ou mesmo intervencionada — por exemplo, podada sem a notificação do instituto.

O escritor, que venceu o Prémio José Saramago de 2019 com o livro “Pão de Açúcar”, pondera agora, em conjunto com outros vizinhos e Cláudia Fernandes, professora de arquitetura paisagista na Universidade do Porto que apoiou a iniciativa desde o início, avançar para uma petição ao ICNF, “para canalizar esforços e a indignação dos cidadãos, que têm um dever cívico de proteger um ser vivo como esta magnólia”.

“É uma pequena marca, mas achamos que é com pequenos gestos que se fazem grandes coisas e gostávamos que esta acontecesse”, conclui.