O grupo Sonae, que detém os supermercados Continente, fechou o ano 2022 com um lucro líquido de 342 milhões de euros, mais 27,7% face ao ano anterior. O valor foi “fortemente influenciado pelas mais-valias não recorrentes das vendas de ativos”, nomeadamente a MDS e a Maxive. Nos resultados anuais enviados esta quinta-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o grupo liderado por Cláudia Azevedo nota que o lucro recorrente, “expurgado do impacto de itens não recorrentes”, baixou 17% para 179 milhões de euros. No quarto trimestre de 2022, os lucros aumentaram 20,6% para 132 milhões de euros, mas excluindo os não recorrentes o grupo teve prejuízos de 10 milhões no período.

O resultado líquido recorrente, refere a Sonae, foi “penalizado pelo esforço em estar ao lado das famílias absorvendo parte da inflação, pelo aumento significativo dos custos e pelo resultado indireto de -43M€, na sequência das imparidades no negócio de retalho de moda, da desvalorização dos ativos da Sierra e do impacto cambial no valor dos ativos da Bright Pixel”.

O volume de negócios do grupo atingiu os 7,7 mil milhões de euros em 2023, o que se traduz numa subida de 10,9% face a 2021. A Sonae refere que o crescimento foi “sustentado pelos sólidos ganhos de quota de mercado dos negócios” e “ao investimento na expansão dos negócios para levar os benefícios da sua oferta a um número crescente de pessoas, nomeadamente através do aumento do parque de lojas dos negócios de retalho”.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.