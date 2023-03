A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, de 40 anos, suspeito de ter raptado e roubado uma pessoa no Passeio Alegre, em julho, no Porto, foi esta sexta-feira anunciado.

Em comunicado, a PJ refere que, no dia 15 de julho do ano passado, a vítima, quando seguia a pé e sozinha na Rua do Passeio Alegre, pelas 4h45, foi abordada por três homens que “a agarraram pelos cabelos e pescoço, colocando-lhe um pano na boca para evitar que gritasse, tentando posteriormente introduzi-la à força” no carro em que seguiam.

“Só a forte resistência da vítima, que conseguiu libertar-se e fugir do local, impediu os suspeitos de atingirem o seu propósito, mas não impediu que se apoderassem da sua carteira pessoal com os seus bens”, acrescenta.

Segundo a PJ, depois de já ter sido presente à autoridade judiciária, o suspeito, desempregado e com antecedentes criminais pelo crime de furto, tem agora que se apresentar semanalmente no posto de polícia da sua área de residência.

Acrescenta ainda que “um outro suspeito identificado já se encontra em prisão preventiva, pelo crime de roubo, no âmbito de um outro inquérito”.