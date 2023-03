Declarações “bizarras” e “destrutivas”. É assim que o PS reage aos fortes ataques de que foi alvo por parte de Aníbal Cavaco Silva, que este sábado comentou — e arrasou — o novo pacote de Habitação do Governo de António Costa.

Desde logo, o PS considera que, pela posição que ocupa — enquanto antigo primeiro-ministro e antigo Presidente da República –, Cavaco Silva não deveria ter adotado esta postura: “Seria expectável por parte de um antigo chefe de Estado um espírito mais construtivo e menos destrutivo“, disse à rádio Observador o secretário-geral do PS, João Torres.

Isto apesar de o PS se ter “habituado” nos últimos anos a ouvir declarações do mesmo estilo “destrutivo” da parte de Cavaco, referiu o responsável socialista. “Fica-lhe mal. Está a decorrer um período de discussão pública e seria exigível tónica mais construtiva”.

De resto, o PS considera que Cavaco não se informou convenientemente sobre essas medidas que estão agora em discussão pública. “As declarações são bizarras e revelam profunda desatenção para com a estratégia do Governo em relação à Habitação”, atacou Torres, pegando numa das principais críticas de Cavaco: se o antigo líder do PSD apontou ao Executivo uma falta de articulação com as autarquias e aconselhou António Costa a corrigir este problema, o PS responde à “alegada recomendação” recordando que “hoje estão já assinadas mais de 230 estratégias locais de Habitação em parceria com os municípios e estão em execução”.

Outra crítica que o PS rebate é a de que o Governo terá minado a sua própria credibilidade junto dos investidores, o que, para Cavaco, compromete à partida as hipóteses de sucesso do novo pacote da Habitação. “Grande parte das medidas que o Governo apresentou e colocou em discussão pública aliviam do ponto de vista fiscal esses agentes, que são para nós parte da solução e nunca do problema”, respondeu Torres. “O Governo não tem nenhum enviesamento ou cegueira ideológica“.

“O mais natural é que Cavaco Silva não tenha lido [as medidas do Governo] e não tenha conhecimento”, concluiu, lembrando as medidas mais urgentes já aprovadas no Conselho de Ministros desta semana para deixar mais um recado ácido a Cavaco, que acusa de desconhecer vários “domínios da vida política”.

Aníbal Cavaco Silva esteve na manhã deste sábado numa sessão promovida pela Câmara Municipal de Lisboa para recordar o programa do seu segundo Governo, o Programa Especial de Realojamento, que foi aprovado há exatamente 30 anos e serviu para erradicar as barracas. Foi sob esse pretexto que teceu críticas muito duras ao Governo, que acusou de ser o responsável pelo “falhanço” das políticas de Habitação e de ter um problema de “falta de credibilidade e confiança”.