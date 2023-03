(Notícia em atualização)

“Não sabemos o que foi anunciado, temos de ver”, foi assim que Pedro Soares dos Santos reagiu ao anúncio feito esta quarta-feira pelo primeiro-ministro, de que está a ser trabalhado um acordo com a distribuição e com a produção para reduzir os preços dos alimentos.

“A Jerónimo Martins não está a negociar com ninguém, faz-se representar pela APED, tal como o Continente, a Auchan, o Lidl, o Eleclerc. É com a APED que essa negociação, a ser feita, terá de acontecer”, destacou o CEO e chairman da dona do Pingo Doce.

A ir para a frente, o Pingo Doce garante que a descida será “repercutida integralmente” nos preços. “Há famílias a passar dificuldades, o Governo já devia ter avançado com medida há mais de um ano”, defende a CEO do Pingo Doce, Isabel Ferreira Pinto, dando o exemplo da Polónia e de Espanha.

A responsável destacou que, ao contrário do que se tem afirmado, a redução do IVA em Espanha teve impacto nos preços, porque estes “subiram menos do que em Portugal” devido à baixa do IVA dos produtos taxados a 5%. Em Portugal, “o Governo foi o único agente interveniente na cadeia de valor que não fez qualquer tipo de redução na receita”, acrescentou, sublinhando que “chegou a altura de tomar medidas”.

Luís Araújo, CEO da polaca Biedronka, defendeu que a redução do IVA para 0% na Polónia “foi inteligente e transportou valor sólido para as empresas polacas”. A inflação, adiantou, seria 4 pontos superior se não tivesse sido implementada esta medida”. E as famílias “pagaram menos um bilião de zlotis do que teriam pago caso não tivesse sido implementada”.

Também questionado sobre as medidas para travar o impacto da inflação, Pedro Soares dos Santos apelou: “não deem ajudas à distribuição, deem à produção, com a condição de os produtos ficarem em Portugal”.

Soares dos Santos considerou também que as medidas “vêm tarde e chegam numa altura em que vai haver um certo alívio da inflação”, pelo que assim “vão custar menos” ao Estado.

Esta quarta-feira, no parlamento, o primeiro-ministro admitiu baixar o IVA dos alimentos, mas apenas com um compromisso da distribuição de que essa descida corresponderá a um queda do preço final. Segundo apurou o Observador, a descida para taxa zero poderá vir a ser estabelecida de forma temporária e apenas num conjunto limitado de produtos.

Costa afirmou que estão a ser trabalhadas medidas “numa tripla dimensão que passa por um acordo com a distribuição mas também com a produção, para estabilizar a reduzir preços”.