Há um “país preocupado” com a subida do preço dos alimentos, nas palavras do ministro Costa Silva, e que assim deverá continuar até que a estratégia posta em marcha pelo Governo tenha resultados palpáveis. Para já, são seis os pontos da dita estratégia, apresentados esta quinta-feira pelo Ministério da Economia. Recaem, em grande medida, nas mãos da ASAE (Autoridade de Segurança Alimentar e Económica). Foi por terem soado as campainhas no seio desta entidade no final do ano passado, na análise mensal que faz aos preços de um cabaz básico de alimentos, que a fiscalização nos supermercados vai agora aumentar. Mas, além desta estratégia fiscalizadora, haverá outras medidas na calha.

A subida do preço dos alimentos entrou no radar do Executivo como uma prioridade e estão a ser avaliadas medidas para travar a trajetória dos últimos meses, que o ministro da Economia qualificou de dissonante com o que se passa em outros países da Europa. Para isso o Governo está a olhar com atenção para o que fizeram (ou anunciaram) outros países como Espanha, França e Grécia e para os resultados obtidos.

Excluindo sempre a descida, ou eliminação, da taxa reduzida do IVA por considerar que os exemplos recentes destas decisões, como o caso espanhol, confirmam a expectativa do Executivo de que a baixa de custos seria absorvida pelas margens dos operadores e não chegaria aos preços. Há medidas que apostam na auto-regulação e contam com colaboração do setor da distribuição, como o modelo francês, e outras mais impositivas como a que foi aplicada na Grécia.

