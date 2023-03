Olhando de forma fria para os números do Tottenham na presente época, o rendimento da equipa a nível de resultados ficou aquém das expetativas. Aliás, há uma daquelas contas redondas de fazer que explica bem o percurso da equipa: em 40 encontros oficiais a contar para quatro competições, ganhou apenas 50%. No entanto, e olhando de forma fria para as ambições do Tottenham na presente época, o rendimento da equipa a nível de objetivos estava dentro do esperado. Aliás, descontando essa esperança que nunca desvanece de ganhar troféus (e as taças há muito que deixaram de ser hipótese), cumpria aquilo que os spurs podiam de facto ambicionar com um lugar entre os quatro primeiros da Premier League após a eliminação nos oitavos da Liga dos Campeões frente ao AC Milan. Afinal, parece que não. Muito longe disso mesmo.

Depois das críticas abertas à equipa, aos jogadores e à própria administração depois de mais um empate com o Southampton, Antonio Conte como que se colocou a jeito para um final precoce da nova passagem pela liga inglesa. Demorou pouco mais de uma semana mas foi: o italiano deixou de ser técnico do Tottenham.

Club announcement. — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) March 26, 2023

“Temos 10 jogos finais na Premier League e uma luta em mãos por uma vaga para a Champions League. Todos nós precisamos de nos unir, toda a gente tem de se esforçar para garantir o melhor resultado possível para o nosso clube e para os nossos adeptos incríveis e leais”, comentou após o anúncio da decisão Daniel Levy, presidente do Tottenham que soma a partir de agora a quarta temporada consecutiva em que troca de treinador na segunda metade da época: em 2019/20, saiu Mauricio Pocchetino e entrou José Mourinho; em 2020/21, saiu José Mourinho e entrou de forma interina Ryan Mason; em 2021/22, saiu Nuno Espírito Santo e entrou Antonio Conte; agora, sai Antonio Conte e entra Cristian Stellini (e Mason como adjunto), técnico que esteve no comando da equipa quando o italiano esteve ausente por questões de saúde.

“Não somos uma equipa, somos uma equipa onde cada um pensa em si. Quando assim é, isto pode acontecer: perdes com o Sheffield United e és eliminado da Taça de Inglaterra; perdes com o AC Milan e, para fechar a sequência, estás a ganhar por 3-1 e nos últimos 15 minutos permites que recuperem. Não sinto esse sentido de responsabilidade por parte dos jogadores. Estão habituados a isto aqui, eles estão acostumados. Não jogam por algo importante. Não querem jogar sob pressão, não querem jogar sob stress. A história do Tottenham é esta”, tinha apontado Conte após o empate com o Southampton, naquele que foi o quarto em cinco jogos sem vitórias da equipa em março, abrindo de vez uma cisão interna nos londrinos.

Antonio Conte has left Spurs by mutual consent pic.twitter.com/zCeUpJLKno — Premier League (@premierleague) March 26, 2023

Outro dado que poderá ter sido importante para a decisão no plantel que conta com os antigos jogadores do Sporting Eric Dier e Pedro Porro tem a ver com a possibilidade de chegar a um namoro antigo de Daniel Levy, Julian Nagelsmann, alemão que foi despedido pelo Bayern no final da última semana. Rúben Amorim, treinador dos leões, também já foi apontado como possível alvo do Tottenham para 2023/24.