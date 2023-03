A noção de que Antonio Conte vai sair do Tottenham no final da temporada, altura em que termina contrato, é um dado praticamente adquirido há várias semanas. Ainda assim, sempre existiu a ideia de que o treinador italiano ia mesmo ficar em Londres durante os meses que restam até ao fim da época — algo que, depois do último fim de semana, pode não ser assim tão líquido.

Tudo começou no sábado, quando o Tottenham empatou em casa do lanterna vermelha Southampton num jogo em que Pedro Porro até se estreou a marcar pelo clube. Com este tropeção, os spurs venceram apenas um dos últimos cinco encontros, numa série francamente negativa que significou a eliminação da Liga dos Campeões, o distanciamento do top 3 da Premier League e a permissão da aproximação do Newcastle.

????️ “They're used to it here. Don't play for something important. They don't want to play under pressure or under stress. Tottenham's story is this. 20 years there is the owner & they never won something. Why?”

Antonio Conte is absolutely FUMING in his post match presser ???? pic.twitter.com/jPqMxnZUtQ

— Football Daily (@footballdaily) March 18, 2023