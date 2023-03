Desde que a primeira geração do popular Toyota foi lançada, em 1999, até hoje, o Yaris já conquistou 10 milhões de clientes. A partir de agora, o utilitário passa a pertencer à família dos Toyota cuja produção supera os oito dígitos, nomeadamente o Corolla, o Land Cruiser, o RAV4, o Camry e a Hilux. A unidade que carrega o peso, no bom sentido, de ser o exemplar n.º 10 milhões foi produzida em França e entregue esta quinta-feira a um cliente local, o qual optou por adquirir a versão GR Sport em “cinza dinâmico”, segundo a marca.

O Yaris é, sem sombra de dúvidas, um dos modelos da Toyota mais vendidos globalmente e, tanto assim é, que a marca teve de levar a produção para além das fronteiras do Japão. A primeira geração, lançada em 1999, começou por sair da fábrica de Takaoka em Aichi. Mas, neste último quarto de século, foi preciso ampliar a capacidade produtiva para responder à procura, o que leva a que o Yaris hoje seja fabricado em 10 países. Aliás, a fábrica francesa em Valenciennes foi projectada logo com o surgimento da 1.ª geração do Yaris, com o intuito de complementar a produção de Takaoka, tendo arrancado em 2001.

Vinte e um anos depois e implicando um investimento total acumulado de 1,5 mil milhões de euros, esta fábrica da Toyota viu sair das suas linhas mais de 255.500 carros em 2022, o que faz dela a maior unidade de produção automóvel em França, em termos de volume. Em 2021, a fábrica da Toyota na República Checa também passou a reforçar a produção europeia do Yaris, modelo cujas vendas no Velho Continente já ultrapassaram os 5 milhões de unidades. Em concreto, desde 1999 até final de Fevereiro passado, a gama Yaris matriculou na Europa 5.155.506 unidades. E, só no ano passado, a família Yaris representou para cima de um terço das vendas da Toyota neste continente, com a procura a concentrar-se no hatchback (185.781 unidades), seguido de perto pelo SUV Yaris Cross (156.036), enquanto o desportivo GR Yaris cativou 5392 europeus.

10 curiosidades em 10 milhões de unidades

A 1.ª geração do Yaris destinava-se a superar o Starlet e a estratégia da marca foi fazer do pequeno, grande. Compacto por fora e espaçoso por dentro, o Yaris recebeu o epíteto de “Piccolo Genio”. Chamem-lhe o que quiserem: desde a sua estreia em 1999, o utilitário nipónico viu a sua denominação variar consoante a região onde é comercializado. Vitz, Platz, Echo, Belta, Vios, Scion iA ou, simplesmente Yaris, nome grego para “charme” e “carisma”. O Yaris foi o 1.º Toyota a conquistar o título de “Car of the Year” em 2000. A 2.ª geração do Yaris, lançada na Europa em 2005, foi a primeira a conquistar as cinco estrelas do Euro NCAP. Foi também o Yaris de 2.ª geração que, graças ao sistema Easy flat da Toyota, conseguiu bater a concorrência em espaço de carga, oferecendo um máximo de 737 litros. A 3.ª geração, introduzida em 2012, permitiu ao Yaris ser o primeiro modelo full-hybrid do segmento B. Para isso, 70% das peças do motor tiveram de ser redesenhadas, para se conseguir uma unidade motriz mais leve e compacta. Sem Yaris, eventualmente, não haveria GR Sport na gama da Toyota. Isto porque foi o sucesso do Yaris GR Sport inspirado no Toyota Gazoo Racing, em 2018, que levou a marca a alargar a especificação desportiva a todos os modelos que comercializa na Europa. Em 2020, surgiu a 4.ª geração do Yaris que até no Japão deixou de se chamar Vitz. Nesse mesmo ano, estreou-se o GR Yaris, um “brinquedo” concebido do zero pela Gazoo Racing que tem a particularidade de montar o três cilindros em série mais potente do mundo, sendo simultaneamente o mais pequeno e leve motor turbo de 1,6 litros, debitando 261 cv e 360 Nm, o que o impele de 0 a 100 km/h em escassos 5,5 segundos. Em 2021, surgiu o Yaris Cross – a resposta da Toyota aos anseios dos clientes que valorizam uma estética mais encorpada, de SUV, e a capacidade de ir para além do asfalto, cortesia do motor eléctrico adicional que é montado no eixo de trás, para que o sistema Intelligent All-Wheel Drive da Toyota ajude a sair de apuros. Os principais componentes do Yaris (motores do sistema híbrido, a gasolina e eléctrico, e transmissões) são também produzidos na Europa, na Polónia, para fornecer as fábricas da França e República Checa.