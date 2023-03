Não é a primeira vez que aqui falamos de Zayn Sofuoglu, uma criança sortuda que já aqui mostramos a fazer de tudo um pouco, de arrumar o Ferrari do pai na garagem lá de casa com um à vontade surpreendente, a andar num quad em apenas duas rodas ou aos comandos de uma Honda Gold Wing com 367 kg como se tratasse de um triciclo a pedais. Agora a criancinha, que por acaso é turca, elevou a parada e aparece a fazer piões no Ferrari SF90 Stradale do pai.

O progenitor do petiz, Kenan Sofuoglu, é um conhecido ex-piloto de motociclismo que se sagrou campeão de Supersport em 2007, 2010, 2012, 2015 e 2016. Após uma série de fracturas que o levaram a trocar as corridas pela política, abandonou as pistas, sendo hoje senador pela região onde habita.

O bebé Zayn, depois de provar que sair e entrar na garagem lá de casa é para meninos, demonstrou o mesmo à vontade em realizar uma série intermináveis de piões num superdesportivo híbrido plug-in com 1001 cv. Isto num modelo capaz de atingir 340 km/h e ultrapassar os 100 km/h ao fim de somente 2,5 segundos.

Mas mais do que dominar um superdesportivo que impõe respeito à generalidade dos condutores, o que impressiona é o facto das imagens demonstrarem que Zayn Sofuoglu, mesmo com o banco todo puxado à frente e para cima, mal chega aos pedais. Mais ainda, a visão para a frente tão pouco é brilhante, uma vez que mesmo no máximo o banco continua demasiado baixo para quem apenas 3 anos.