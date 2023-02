O SF90 Stradale é um superdesportivo da Ferrari que impõe respeito mesmo aos condutores mais experientes. A sua mecânica – composta por um 4.0 V8 biturbo que debita 780 cv, associado a três motores eléctricos que ajudam a elevar a potência total para 1000 cv – permite à máquina italiana atingir 340 km/h e revelar uma capacidade de aceleração notável, necessitando de somente 2,5 segundos para ir de 0 a 100 km/h. Números impressionantes, mas não para Zayn Sofuoglu, um pequeno petiz turco que manobra o SF90 Stradale como se jogasse na PlayStation.

Zayn tem a quem sair com este espírito ousado, pois é um dos três filhos de Kenan Sofuoglu, antigo piloto de motociclismo que se sagrou Campeão do Mundo de Supersport em 2007, 2010, 2012, 2015 e 2016, tendo sido forçado a abandonar a competição devido às lesões que sofreu por causa de quedas em prova. Hoje Kenan trocou o motociclismo pela política, tendo sido eleito senador na região onde habita pelo partido AK, do Presidente Recep Tayyip Erdogan.

Na página de Instagram de Zayn, gerida pelos pais, é possível ver num dos vídeos mais recentes a criança, que apenas cumprirá o 4.º aniversário no próximo mês de Abril, entrar na garagem e aplicar uma câmara GoPro no tejadilho do Ferrari, ligada ao seu tablet de brincadeira que instala na consola central. Tudo isto para conseguir ver o que se passa à sua volta, uma vez que praticamente não só não chega aos pedais, como também não consegue ver bem para a frente e muito menos para trás. Mas a realidade é que saiu da garagem, deu uma volta em frente à casa e voltou a estacionar em marcha-atrás e sem fazer um único risco, o que deve ter deixado Kenan orgulhoso, por mais uma proeza do miúdo, mas igualmente satisfeito por não ter de mandar reparar o Ferrari. Antes de confiar o Ferrari ao filho, o pai certificou-se que este era capaz de controlar o veículo após algumas sessões de treino, como se pode ver neste vídeo.

Manobrar o SF90 Stradale não é a única habilidade que Zayn Sofuoglu mostra na sua página das redes sociais. Aí é igualmente possível vê-lo a conduzir uma das motos maiores e mais pesadas do mercado, a Honda Gold Wing 1800, um monstro com 127 cv mas 367 kg, em que Zayn nem chega aos apoios para os pés, quanto mais ao chão, tendo o pai de segurar a moto no momento do arranque e da paragem.

Os karts também não parecem ter segredos para o filho do campeão, o mesmo acontecendo com os quads, sendo possível apreciar pai e filho a rodar em apenas duas rodas com um domínio e equilíbrio notáveis. Mas se visitar a página de Instagram de Zayn vai descobrir mais actividades que, para o quase bebé, são apenas mais uma brincadeira.