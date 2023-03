Um camião que transportava matérias perigosas despistou-se, esta quinta-feira, no IC1 na zona da Marateca, freguesia do distrito de Setúbal. O trânsito está interdito desde as 06h00 devido aos trabalhos de reposição do camião na via.

À Rádio Observador, fonte da Proteção Civil de Setúbal revelou que o pesado transportava quatro tipos de fertilizante, não havendo qualquer tipo de derrame para a estrada.

Segundo a mesma fonte, está a ser feita uma averiguação sobre se os conteúdos químicos das matérias são inflamáveis, desconhecendo-se ainda os resultados. No local do acidente, estiveram 29 operacionais apoiados por 10 viaturas.