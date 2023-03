A taxa de desemprego fixou-se, em fevereiro, nos 6,8%, uma redução de 0,2 pontos percentuais face a janeiro. Mas ainda está 1,2 pontos percentuais acima da taxa de há um ano, em fevereiro de 2022, de 5,6%, segundo as estimativas do Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgadas esta quinta-feira.

A população empregada subiu 0,5% (26,2 mil pessoas) face ao mês anterior e 0,6% (31,7 mil) em relação a fevereiro do ano passado. Já a população desempregada diminuiu 2,3% (menos 8,6 mil pessoas) face a janeiro, mas disparou 23,1% (mais 67,4 mil pessoas) em comparação com um ano antes.

Face a fevereiro de 2022, a população ativa subiu 1,9% (mais 99,1 mil pessoas), resultado do aumento do número de desempregados e da população empregada. Por outro lado, a população inativa diminuiu 3% (74,5 mil pessoas) por via da redução do número de “outros inativos” — os que não estavam disponíveis para trabalhar nem procuravam emprego (50,6 mil; 2,2%) — e de inativos disponíveis para trabalhar, mas que não procuram emprego (27 mil; 20,3%). Essa tendência já vinha de trás, em janeiro, e como o Observador explicou pode ser explicada pelo aumento do custo de vida e da necessidade das pessoas regressarem ao mercado de trabalho.

Ainda em fevereiro de 2023, a subutilização do trabalho abrangeu 649,4 mil pessoas, menos 10,2 mil (1,6%) do que no mês anterior, mas mais 55,3 mil (9,3%) face ao período homólogo de 2022.

As taxas de atividade e de emprego registaram máximos de mais de duas décadas. “Em fevereiro de 2023, a taxa de atividade alcançou o seu valor mais elevado desde fevereiro de 1998 (68,7%). De igual modo, também a taxa de emprego registou o seu valor mais elevado desde fevereiro de 1998 (64,0%)”, salienta o INE.

O INE reviu ainda ligeiramente em baixa a taxa de desemprego de janeiro de 2023 face à estimativa rápida que publicou no início do mês — de 7,1% para 7% — porque, como habitual, tem agora acesso a informação mais completa sobre o indicador.