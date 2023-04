São 293. Com a partida deste domingo frente ao Rio Ave, em Vila do Conde, Grimaldo igualou Cardozo e tornou-se o terceiro jogador estrangeiro com mais jogos cumpridos pelo Benfica, ficando apenas atrás de Luisão e Maxi Pereira. O lateral esquerdo voltou a jogar 90 minutos naquela que foi a oitava vitória consecutiva dos encarnados e mostrou novamente que, ao contrário de muitos outros elementos do plantel, dificilmente tem substituto na posição que ocupa.

O Benfica registou o 10.º triunfo seguido na Primeira Liga e o 12.º nos últimos 13 jogos, prolongando o facto de ter sofrido uma única derrota em toda a temporada — contra o Sp. Braga, na Pedreira, na primeira partida após o Campeonato do Mundo. Os encarnados garantiram que vão pelo menos manter a vantagem na liderança do Campeonato, já que o FC Porto só entrava em campo depois do apito final em Vila do Conde, e estão cada vez mais perto da reconquista do título.

A equipa de Roger Schmidt chegou às seis jornadas consecutivas sem sofrer qualquer golo fora do Estádio da Luz, igualando o melhor registo próprio na competição e também a melhor marca de sempre na Liga desde 2016/17 — sendo que o recorde pertence ao FC Porto, que em 1979/80 e 1980/84 esteve oito encontros seguidos sem sofrer qualquer golo na condição de visitante. Na sala de imprensa, já após o apito final no Estádio dos Arcos, o treinador do Benfica não escondeu que o jogo foi complexo.

“Foi um jogo difícil. Sabíamos que o Rio Ave é uma boa equipa, especialmente em casa. Perdemos ritmo com a paragem para os compromissos das seleções e já sabíamos que os jogadores não iam estar ao seu melhor nível. Cada jogo exige coisas diferentes e as nossas tarefas mudam. Hoje a tarefa era marcar e depois defender bem. Sabíamos que o Rio Ave ia tentar chegar ao empate com bolas longas e através de lances de bola parada, mas não concedemos muitas ocasiões. Acho que poderíamos ter tornado as coisas mais fáceis. Na primeira parte tivemos vários momentos de transição, uma situação a partir da qual marcámos vários golos nas últimas semanas. Mas hoje falhámos no último passe. Mas a equipa está de parabéns”, atirou Schmidt, comentando depois a série e vitórias consecutivas dos encarnados.

“Foi uma tarde muito boa. Como disse, o importante era ganhar. É sempre difícil ganhar, sobretudo fora de casa. Ganhámos e estamos felizes. Todos os jogos são diferentes. Quando jogam de três em três dias, os jogadores não perdem ritmo e sabem o que fazer. Desta vez, muitos jogadores estiveram longe, regressaram dois dias antes do jogo e não houve muito tempo para treinar. As coisas não estiveram tão equilibradas como é normal para nós. Não seria fácil a equipa apresentar-se a um nível alto. Mas jogámos o suficiente para ganhar e acho que merecemos a vitória”, terminou.

