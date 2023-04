Foi um rumor, passou a ser uma certeza não assumida, tornou-se uma garantia. Sem ter conquistado qualquer título e apenas com a quase certeza de que será campeão nacional na época de estreia em Portugal, Roger Schmidt renovou contrato com o Benfica. Não pelo que já fez, não pelo que poderá fazer, não pelo que está a fazer — pela certeza de que é, cada vez mais, o nome maior de um mandato.

“Para mim foi muito fácil. Já tinha dito várias vezes que tínhamos muito tempo, que o contrato não acabava este ano. Mas o clube perguntou e eu gostei de que tivessem tido essa vontade. Falei com a minha família e acabou por ser uma decisão simples. Gosto muito do Benfica, acredito no clube, nos adeptos, nos jogadores, no staff. Acho que é um lugar extraordinário para viver o futebol, para lutar por títulos. Acabou por ser por isso que a decisão foi rápida. É um tema que está encerrado. Agora queremos é jogar bom futebol nos próximos anos, mas temos de nos concentrar no próximo jogo”, explicou o treinador alemão instantes depois de ficar confirmada a renovação de contrato por mais dois anos, ou seja, até 2026.

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder Rio Ave-Benfica, 0-1 26.ª jornada da Primeira Liga Estádio dos Arcos, em Vila do Conde Rio Ave: Jhonatan, Renato Pantalon, Aderllan Santos, Patrick William (Sávio, 81′), Costinha (Paulo Vítor, 81′), Guga, Samaris (Vítor Gomes, 64′), João Graça (Bruno Ventura, 64′), Fábio Ronaldo, Emmanuel Boateng (Hernâni, 81′), André Pereira Suplentes não utilizados: Magrão, Josué, Miguel Baeza, Ukra Treinador: Luís Freire Benfica: Vlachodimos, Alexander Bah, António Silva, Otamendi, Grimaldo, Fredrik Aursnes, Chiquinho, David Neres (Florentino, 71′), João Mário, Rafa (Tengstedt, 80′), Gonçalo Ramos (Musa, 71′) Suplentes não utilizados: Samuel Soares, Gilberto, Lucas Veríssimo, Morato, João Neves, Schjelderup Treinador: Roger Schmidt Golos: Gonçalo Ramos (46′) Ação disciplinar: cartão amarelo a João Mário (58′), a Patrick William (61′), a Gonçalo Ramos (70′), a Hernâni (82′), a André Pereira (90+4′)

