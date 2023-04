Os funcionários da NATO estão proibidos de fazer download e de utilizar o TikTok nos telemóveis e computadores de trabalho. A decisão da Aliança Atlântica foi tomada devido a preocupações de segurança relativas à rede social, que é propriedade da chinesa ByteDance.

Foi na passada sexta-feira de manhã que dirigentes da NATO enviaram uma nota aos trabalhadores a anunciar a proibição. “A cibersegurança é uma prioridade máxima para a NATO. A NATO tem exigências robustas para determinar aplicações para uso comercial. O TikTok não está acessível nos dispositivos da NATO”, disse um alto funcionário da Aliança Atlântica (que não foi identificado) à CNN.

A NATO é a mais recente organização a proibir o TikTok. Na Europa, os funcionários do Parlamento Europeu e da Comissão Europeia já não têm autorização para utilizar a rede social nos dispositivos de trabalho. Em França, o TikTok não é permitido em telemóveis de funcionários públicos e no Reino Unido foi banido dos telefones do governo.

Por sua vez, nos EUA as possíveis ligações da plataforma à China preocupam desde 2020. Mais recentemente, o escrutínio aumentou com o CEO do TikTok, Shou Zi Chew, a ser ouvido pelo Congresso norte-americano durante mais de cinco horas para garantir que nunca foram entregues quaisquer dados à China e que a plataforma não é utilizada como uma ferramenta de espionagem ao serviço de Pequim. Os deputados mostraram-se pouco convencidos com as explicações e prometeram continuar a defender um bloqueio total do TikTok no país.