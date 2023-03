Gosta de ler sobre física teórica, ver vídeos de comédia e jogar golfe (embora admita ser “amador”). Até esta semana esteve longe da ribalta, com uma presença online discreta apesar de liderar uma das redes sociais mais populares do mundo atualmente. Shou Zi Chew, de 40 anos, estagiou no Facebook e agora é o CEO de uma das plataformas concorrentes: o TikTok.

Há quatro meses, quando lhe perguntaram quem era a pessoa que todos deviam seguir no TikTok, deu uma resposta que arrancou gargalhadas aos que se encontravam no DealBook, uma cimeira anual organizada pelo The New York Times: “Por favor, sigam-me a mim. Só tenho 10 mil seguidores.”

As respostas ao apelo foram chegando principalmente ao longo desta sexta-feira, um dia depois de ter sido ouvido no Congresso norte-americano. A conta oficial de Shou Zi Chew começou a manhã com 30 mil seguidores e terminou o dia com mais de 90 mil. Com o nome “shou.time” — numa possível alusão à expressão “show time” — o perfil conta apenas com 22 publicações, destacando-se o gosto pelo futebol americano, a presença no intervalo do Super Bowl estrelado por Rihanna ou uma viagem a Paris.

