Num dia marcado pela cerimónia oficial de adesão da Finlândia à NATO, o secretário-geral da Aliança Atlântica realçou que “0s amigos e os alidos são mais importantes do que nunca”. Stoltenberg confirmou também que “não vai haver tropas da NATO [no país] sem o consentimento da Finlândia”.

Do lado russo, Serguei Shoigu alertou que a entrada do país nórdico na aliança cria riscos de uma expansão significativa do conflito. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, entende que a entrada da Finlândia na NATO é uma “invasão da segurança” da Rússia e dos seus “interesses nacionais”.

Por cá, Vitali Klischko recebeu a Chave da Cidade de Lisboa nos Paços do Concelho. O autarca de Kiev convidou ainda Carlos Moedas a visitar a cidade ucraniana este ano, e a resposta do presidente da Câmara de Lisboa foi imediata. “Eu vou. É importante. Eu vou”.

Eis os outros acontecimentos relevantes deste, o 405º dia do conflito.

O que aconteceu durante a tarde:

Jan Stoltenberg confirmou que se mantém em contacto com as autoridades da Turquia para estabelecer um mecanismo trilateral no qual seja possível negociar a entrada da Suécia na NATO. O ministro dos Negócios Estrangeiros João Gomes Cravinho disse que prevê que até à próxima cimeira da NATO, em julho deste ano, a adesão da Suécia à aliança também esteja resolvida;

O ministro dos Negócios Estrangeiros sueco, Tobias Billstrom, afirmou hoje que o seu país vai beneficiar da segurança fornecida pela Finlândia com a adesão à NATO hoje formalizada, mas também espera ingressar em breve na Aliança Atlântica;

O Presidente russo, Vladimir Putin, convidou o Presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, para uma visita à Rússia, anunciou o Kremlin esta terça-feira. Esta quarta-feira é o Presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, quem vai viajar até Moscovo para dois dias de discussões com Putin.

O que aconteceu durante a manhã:

Reagindo à entrada da Finlândia na NATO, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Dmytro Kuleba, considerou que “não há melhor solução para assegurar a segurança de todo o eixo europeu do que a entrada da Ucrânia” na aliança atlântica;

O presidente da câmara de Kiev, Vitali Klischko, reafirmou hoje, em Lisboa, a denúncia de que a guerra da Rússia contra a Ucrânia visa destruir o povo ucraniano. O autarca ucraniano recebeu a Chave da Cidade de Lisboa das mãos de dois ucranianos, pai e filho, nos Paços do Concelho;

No mesmo dia em que o o Ministério da Saúde russo atualizou para 40 o número de feridos da explosão de domingo o presidente da Duma, Vyacheslav Volodin, disse acreditar que o ataque que vitimou o blogger militar Vladen Tatarsky se tratou de um “ato terrorista” cometido por Kiev. A ativista anti-guerra Darya Trepova foi formalmente acusada esta terça-feira;

As forças ucranianas que defendem a parte da cidade de Bakhmut (leste) que está ainda sob o seu controlo repeliram na segunda-feira 32 ataques das forças russas, informou esta terça-feira o Estado Maior das Forças Armadas da Ucrânia. Terão ainda sido abatidos 14 dos 17 drones que a Rússia lançou durante a noite;

No seu habitual briefing, o Ministério da Defesa do Reino Unido considerou provável que a Rússia esteja a procurar patrocinar e desenvolver alternativas ao grupo Wagner — nomeadamente empresas militares privadas;

As Forças Armadas da Ucrânia estimam em cerca de 175.690 os soldados russos mortos em combate, incluindo mais 528 nas últimas 24 horas, desde o início da guerra;

O alto-representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros, Josep Borell, disse que “a China tem o dever moral de contribuir para uma paz justa e não pode estar do lado do agressor”, declarações aos jornalistas após uma reunião com o secretário de Estado norte-americano Antony Blinken em Bruxelas.