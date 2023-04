Antonio Moreno não se arrepende do seu “passado” como ator de filmes pornográficos, que está a ser destacado por alguns jornais em Espanha, onde é candidato pelo PP nas eleições municipais marcadas para o final de maio. Umas eleições que deverão ser renhidas no município de Carcelén, já quem em 2019 o PSOE ganhou por apenas mais sete votos.

Em entrevista ao canal espanhol Cuatro, Moreno conta que deixou a indústria de filmes pornográficos — na qual era conhecido como Héctor de Silva — há seis anos para se tornar bombeiro florestal na localidade de Carcelén, pela qual se “apaixonou”. É aí que vive atualmente e se dedica também à criação de gado. E foi aí que recebeu o convite do PP para se tornar candidato à Câmara Municipal.

“Enquanto me dedicava ao meu gado, o PP propôs que eu colaborasse no novo projeto político em Carcelén”, referiu. Mas impôs algumas condições. “Quando o PP me deu a oportunidade de dirigir este projeto, indiquei que não tinha qualquer problema, mas que o queria fazer com um grupo que nunca tinha tido nada a ver com política. O que queremos fazer é trabalhar para o município e fazer projetos para o município”, disse em entrevista ao ABC.

O seu “passado” de ator pornográfico, que não o incomoda nem do qual se arrepende — “está na internet, é algo que não posso mudar” —, não vai afetar a sua campanha nem o percurso político, acredita. “Sabia que isto podia acontecer, porque faz parte de uma etapa do meu passado, de há seis anos”, admitiu ainda ao jornal. Até porque “todos sabiam, nunca ocultei nada” e os munícipes são um povo “tolerante”, acrescentou à Cuatro.

Antonio Moreno foi apresentado como candidato a 1 de abril, num evento onde marcaram presença representantes locais e regionais do PP como o secretário-geral Bernardo Ortega. Carcelén é um município na província de Albacete, na comunidade autónoma de Castela-Mancha. Nas últimas eleições, em 2019, o PSOE venceu o PP com 199 votos, apenas mais sete do que os conservadores.