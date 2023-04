Paul Cattermole, um dos membros da banda de sucesso da década de 1990 S Club 7, morreu esta quinta-feira, aos 46 anos.

A notícia foi confirmada em comunicado pela família, que explica que Cattermole foi encontrado sem vida em casa. Não foi revelada a causa da morte, mas a polícia confirmou, segundo a BBC, que não há circunstâncias suspeitas.

“Estamos verdadeiramente devastados pela morte do nosso irmão Paul. Não há palavras para descrever a profunda tristeza e sentimento de perda que temos”, afirmou a família.

Os S Club 7 foram uma das bandas de maior popularidade da década de 1990, com êxitos como “Don’t Stop Movin'” e “S Club Party”. Ao todo, venderam mais de dez milhões de álbuns.

Cattermole acabou por abandonar o grupo em 2002 e dedicar-se à sua banda de metal, os Skua. Os S Club 7 acabariam por se separar no ano seguinte.

Desde então, o grupo levou a cabo algumas tours, com a mais recente a ser anunciada na semana passada, com realização prevista para outubro deste ano. “É incrível anunciar que nos reunimos e vamos atuar juntos outra vez”, declarou a banda.

Com a separação do grupo, Cattermole enfrentou vários problemas financeiros, tendo declarado insolvência. Em 2015, chegou a colocar à venda no ebay um dos Brit award que havia recebido com os S Club 7 no ano 2000. Mais recentemente, trabalhou em rádio e fazia leituras de tarot.

O grupo já reagiu à notícia da morte nas redes sociais. “Fomos tão sortudos por tê-lo tido nas nossas vidas e estamos gratos pelas lembranças incríveis que temos”, pode ler-se nas redes sociais dos S Club 7.

We are truly devastated by the passing of our brother Paul. There are no words to describe the deep sadness and loss we all feel. We were so lucky to have had him in our lives and are thankful for the amazing memories we have. (1/2) pic.twitter.com/CFpkjU62aD

