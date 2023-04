Por um lado, um Mein Kampf assinado por Hitler, dois quadros pintados pelo líder nazi e várias estátuas de ditadores de regimes fascistas, tudo na posse de Harlan Crow, um milionário republicano. Por outro lado, várias viagens de avião e iate privados, estadias em resorts exclusivos e viagens de família, tudo oferecido pelo magnata ao juiz do Supremo Tribunal Clarence Thomas.

O republicano Harlan Crow, que, ao longo de 25 anos, fez donativos a Clarence Thomas, possui uma coleção de memorabilia nazi, avançou o jornal Washingtonian. A informação foi publicada depois de, na sexta-feira, o juiz do Supremo Tribunal ter sido notícia por não ter declarado as prendas recebidas pelo seu “amigo próximo”.

Uma fonte anónima afirmou ao Washingtonian que ainda não conseguira esquecer a coleção de memorabilia nazi em casa do magnata Harlan Crow, no Texas. “Teria ajudado ter alguém a explicar o significado de todos os itens”, afirmou. “Sem o contexto, apenas suspiras quando entras na sala.” Além das recordações nazis, a fonte explicou que o homem republicano tinha várias pinturas “feitas por George W. Bush junto de uma de Norman Rockwell ao lado de uma de Hitler”. Harlan Crow terá ainda uma cópia do livro Mein Kampf assinada por Hitler.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.