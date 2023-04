Em atualização

O terceiro dia do julgamento dos dois ex-fuzileiros, Cláudio Coimbra e Vadym Hrynko, acusados da morte do agente da PSP Fábio Guerra, começou esta quinta-feira com o esclarecimento de um dos arguidos, que quis voltar a sublinhar o que já tinha dito esta terça-feira, no primeiro dia de julgamento. “Nunca tive a perceção de que eram polícia. Só depois de sairmos de lá”, disse Cláudio Coimbra. Com a sala cheia, à semelhança daquilo que tem acontecido nos últimos dias, a juíza perguntou a Cláudio Coimbra se tinha mais alguma coisa a dizer e, com o advogado Miguel Santos Pereira, a acenar com a cabeça, o arguido disse que não e sentou-se.

Este esclarecimento surgiu depois de os agentes da PSP que estavam com Fábio Guerra garantirem, esta quarta-feira, que pelo menos dois deles se identificaram como agentes. “Corri para o local, levantei os braços e disse: polícia, parem, parem”, garantiu Rafael Lopes. Também Leonel Moreira confirmou que disse “bem alto e de forma audível” que era polícia. “Falei alto, agarrei-o (a Cláudio Coimbra) e afastei-o da vítima e disse: sou polícia”. E, nessa altura, Cláudio Coimbra “respondeu que não tinha nada a ver com isso”. “E dá-me um soco”, acrescentou. Mas os dois arguidos, que estão agora acusados de um crime de homicídio qualificado, três crimes de ofensas à integridade física qualificadas e um crime de ofensas à integridade física simples, continuam a negar. Cláudio Coimbra e Vadym Hrynko são antigos fuzileiros e estavam os dois colocados na Base Naval do Alfeite, em Almada, quando aconteceram os crimes de que são acusados.

Em menos de meia hora, entrou na sala o jornalista Henrique Machado, que foi chamado pela defesa de Cláudio Coimbra e que não esteve na madrugada de 19 de março na discoteca MOME, em Lisboa, mas o tribunal não deixou que Miguel Santos Pereira continuasse a fazer perguntas ao jornalista:

– O senhor tinha conhecimento dos factos (quando falou sobre o caso)?

– Esta pergunta não vai ser feita aqui. O que o senhor jornalista disse é irrelevante para este tribunal. A pergunta não é relevante. O tribunal cumpre a lei e o que o senhor jornalista disse não faz aqui prova.

O jornalista saiu e rapidamente entrou mais uma testemunha, desta vez chamada pela acusação. Mas a inspetora Nádia Duarte, que acompanhou este processo, ainda teve de esperar para começar a responder às perguntas do Ministério Público. A defesa de Cláudio Coimbra apresentou um requerimento contestando o testemunho desta inspetora, já que entendia que, tal como o jornalista, esta também não assistiu aos factos.

“Permitir que a senhora inspetora possa prestar aqui o seu depoimento é obviamente violar a igualdade de armas da defesa”, disse Miguel Santos Pereira. No entanto, a espera não demorou e logo a juíza determinou que o requerimento não seria aceite e Nádia Duarte começou a falar e explicou o processo da investigação: “Fui chamada ao local, fizemos algumas diligências iniciais, com pessoas que tinham assistido aos factos. As pessoas estavam com a memória fresca e recolhemos as imagens de videovigilância. ”

“O Cláudio leva um soco e duas pessoas dão-lhe dois pontapés na cabeça”

Cláudio Pereira foi quem esteve com os dois arguidos dentro da discoteca MOME e com quem terá começado a confusão que resultou na morte de Fábio Guerra. Testemunhou logo na terça-feira, no primeiro dia de julgamento, e, esta quinta-feira, foi a vez de Pedro Costa, jovem que estava com Cláudio Pereira na discoteca. Esta testemunha, que falou por videoconferência, contou que saiu mais cedo da discoteca, tendo ficado a descansar no carro. “Tudo começou quando o Cláudio me ligou a dizer que tinha sido agredido dentro da discoteca sem motivo aparente”, disse, acrescentando que o amigo tinha sido expulso da discoteca e que tinha um arranhão na testa e um golpe no nariz.

Quando Pedro Costa já estava novamente à porta da discoteca, o amigo “vai na direção do Cláudio Coimbra”. E deu-lhe um murro. A confusão começou e “Cláudio (Pereira) cai no chão”. “O Cláudio leva um soco e duas pessoas dão-lhe dois pontapés na cabeça”, continuou a contar Pedro Costa, à medida que ia vendo as imagens daquela madrugada. Depois desse momento, Pedro Costa diz que tentou proteger o amigo, levando-o depois para longe daquele sítio e garantiu que só percebeu que estavam naquele local agentes da PSP quando viu as notícias.

A mesma versão contou Gonçalo Vieira, também amigo de Cláudio Pereira. “Consegui ver o Cláudio ser agarrado por um segurança e vi-o a ser expulso”, contou, referindo-se a um episódio ainda dentro da discoteca. Já fora daquele espaço, lembra-se de ver o amigo que dizia ter sido agredido a sangrar na testa. “Estava a fumar um cigarro. Lembro-me de ver os dois rapazes (os dois arguidos) à porta, a sorrir. Parecia que havia um clima de amizade com os seguranças”, acrescentou. E, neste momento, a juíza precisou de intervir, já que os amigos dos dois arguidos, que têm acompanhado o julgamento desde o primeiro dia, fizeram algum barulho.

Quando Cláudio Pereira estava já no chão, Gonçalo Vieira lembra-se de Pedro Costa estar a proteger o amigo e, depois de ver Cláudio Pereira no chão foi “ver o outro rapaz que supostamente era o Fábio Guerra”. Nessa altura, estariam já os colegas do agente, gritando “acorda, Guerra”. “Peguei no meu amigo e fui para casa”, disse Gonçalo Vieira. Mas antes de terminar o seu testemunho, Gonçalo Vieira ainda acrescentou: “Lembro-me de ver um segurança com os braços no ar em jeito de festejos, quando aquilo tudo acabou”.