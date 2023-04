Em atualização

Ao segundo dia do julgamento da morte de Fábio Guerra, um dos agentes da PSP que estava também na discoteca MOME, em Lisboa, na madrugada de 19 de março do ano passado, negou a versão dada pelos arguidos no dia anterior e garantiu que, pelo menos, dois dos agentes daquele grupo se identificaram quando viram as agressões: “Corri para o local, levantei os braços e disse: polícia, parem, parem”. E Vadym Hrynko, um dos arguidos, voltou a falar e, em poucas palavras, admitiu que deu um murro e um pontapé na cabeça de Fábio Guerra.

À porta da sala do Tribunal Criminal de Lisboa esperavam ainda mais pessoas do que no dia anterior. Entre família e amigos de Fábio Guerra e dos dois arguidos acusados da morte do jovem de 26, Cláudio Coimbra e Vadym Hrynko, muitos não foram autorizados a entrar na sala, uma vez que já estava cheia.

