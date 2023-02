O padre madeirense que em 2018 desapareceu sem deixar rasto confessou, esta quinta-feira, ao Observador ter abusado de menores. Anastácio Alves tentou depois entregar-se na Procuradoria-Geral da República (PGR), mas acabou por não ser recebido e continua em liberdade. Visivelmente mais magro, com uma mochila na mão, o padre chegou à PGR, na rua da Escola Politécnica, em Lisboa, para ser constituído arguido e notificado da acusação do Ministério Público, que lhe imputa cinco crimes. Mas acabou por sair pelo seu próprio pé com a indicação que devia dirigir-se ao tribunal do Funchal. Momentos antes, ao Observador, Anastácio Alves afirmava que estava pronto para “assumir as suas responsabilidades”.

“Estou cá, pode parecer banal mas é sincero, primeiro que tudo para colaborar com a Justiça, para assumir as minhas responsabilidades, e também para ajudar a auxiliar as vítimas”, disse, na única declaração que a sua equipa de defesa o deixou dar ao Observador numa sala de um escritório em Linda-a-Velha, três dias depois de a Comissão Independente criada pela Igreja para estudar os crimes de abuso sexual em Portugal libertar vários depoimentos de vítimas e um retrato que aponta para um número potencial de mais de 4800 vítimas de membros da Igreja.

▲ O antigo padre entrou na Procuradoria-Geral da República por volta das 15h20 para se entregar às autoridades JOÃO PORFÍRIO/OBSERVADOR

