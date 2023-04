Ganhar ao Nottingham Forest era o acordar de um pesadelo para o Manchester United. Os red devils adormeceram nos minutos finais do jogo contra o Sevilha para a Liga Europa e perderam uma vantagem de dois golos. O 2-2 com que o jogo terminou, deixou tudo em aberto para a segunda mão. O regresso à Premier League podia ser uma terapia contra o trauma ou, caso a visita ao City Ground não corresse bem, a equipa de Erik ten Hag teria que lidar com o agravar da tortura.

“Ainda precisamos de progredir, especialmente no lado psicológico do jogo. Temos que gerir melhor os jogos. Temos que permanecer nos jogos e não permitir que os adversários recuperem. Temos que melhorar certos aspetos mentais. Houve algumas experiências traumáticas com este grupo nos anos anteriores”, analisou o treinador do Manchester United antes do encontro. “O Sevilla foi um bom momento de aprendizagem para nós. Precisamos de pensar nisso, perceber quem deve assumir a liderança nesses momentos e que padrões temos que controlar para evitar que o adversário volte ao jogo”.

O Forest era uma adversário com uma urgente necessidade de pontos. Os muitos reforço adicionados ao plantel em janeiro não conseguiram ter um efeito positivo no rendimento da equipa. The Tricky Trees estavam há 9 jogos sem ganhar e estacionadas em lugar de despromoção. Com a cabeça a prémio, o técnico galês, Steve Cooper, mantém a esperança na manutenção. “O objetivo não mudou. Ficou mais difícil por causa dos últimos resultados? Sim, mas o objetivo não mudou e temos que continuar empenhados. Estamos todos motivados para o conseguir”.

