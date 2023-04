Siga aqui o liveblog da guerra na Ucrânia.

A manhã desta terça-feira, 18 de abril, foi marcada pela visita de Vladimir Putin às bases militares de Kherson e Lugansk, onde esteve reunido com oficiais do exército. O ministro das Relações Externas brasileiro já veio negar as acusações dos EUA de que o Brasil estaria a “difundir propaganda chinesa e russa”, defendendo que as relações diplomáticas do país com a Rússia têm 195 anos de história.

Entretanto, a banda de punk rock Naive adiou misteriosamente o concerto que tinha marcado para esta quarta-feira após o vocalista ter apoiado publicamente Masha Moskaleva e o seu pai, que foi detido depois de a menina fazer um desenho contra a guerra na escola.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.