Príncipes Gustav e Carina esperam um bebé de uma barriga de aluguer, a primeira da realeza

Casaram a 4 de junho de 2022 numa cerimónia íntima que teve lugar na capela do Castelo de Berleburg, a propriedade do príncipe, que fica na cidade de Bad Berleburg, na Renânia do Norte-Westfalia, na Alemanha. Na véspera casaram pelo civil e Carina passou a ser princesa, tratada por Sua Alteza. No jantar oferecido na sexta-feira, dia do casamento civil, foram homenageadas as raízes latinas da noiva com um menu onde constavam ceviche e tacos. “A Carina e eu conhecemo-nos há muito tempo. O amor e o afeto nem sempre requerem um certificado de matrimónio. Vamos casar-nos no castelo, um lugar muito privado, como prometemos aos nossos convidados”, disse o príncipe Gustav uns dias antes do casamento, citado pela Hola.

A noiva usou um vestido com decote coração e coberta com renda, obra da designer de moda dinamarquesa Birgit Hallstein, e uma tiara muito especial, uma vez que foi a que usou no seu primeiro evento da realeza. Os príncipes herdeiros da Dinamarca, e primos do casal, Frederik e Mary, foram padrinhos do casamento, mas também estiveram presentes os príncipes Joaquim e Marie da Dinamarca (ambos estes dois príncipes são filhos da Rainha Margarida) e também lá estiveram os príncipes herdeiros da Suécia, Victoria e Daniel, entre os 80 convidados.