Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

O ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmytro Kuleba, considerou “frustrante” a “incapacidade” da União Europeia (UE) para aprovar de forma definitiva a compra conjunta de munições, na perspetiva de um reforço das capacidades militares ucranianas.

Segundo Kuleba, a UE deverá demonstrar a sua “autonomia estratégica” no momento de adotar decisões “cruciais” no âmbito da segurança. “Para a Ucrânia, o custo da inação mede-se em vidas humanas”, lamentou o ministro na sua conta Twitter.

A UE acordou num plano de mil milhões de euros para compras conjuntas de artilharia e mísseis, com o objetivo de repor as reservas dos exércitos europeus e garantir o fornecimento sustentável à Ucrânia na sequência da invasão militar da Rússia.

The inability of the EU to implement its own decision on the joint procurement of ammunition for Ukraine is frustrating. This is a test of whether the EU has strategic autonomy in making new crucial security decisions. For Ukraine, the cost of inaction is measured in human lives.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 20, 2023