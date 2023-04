O Ministério das Relações Exteriores da Rússia anunciou este sábado a expulsão de “mais de vinte” diplomatas alemães, em resposta a uma medida semelhante alegadamente tomada por Berlim, mas não confirmada pela Alemanha. “Mais de 20” diplomatas alemães foram expulsos da Rússia, disse a porta-voz da diplomacia russa, Maria Zakharova, à televisão Zvezda.

Questionado pela agência France-Presse, Berlim não confirmou a expulsão de diplomatas russos, indicando apenas ter estado “em contacto” com Moscovo “nas últimas semanas sobre questões de pessoal”.

Mais cedo, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia emitiu um comunicado anunciando “medidas retaliatórias” após “a nova expulsão em massa” de diplomatas russos na Alemanha. “Condenamos veementemente estas ações de Berlim, que continuam a destruir (…) todo o leque das relações russo-alemãs, incluindo a sua dimensão diplomática”, criticou a diplomacia russa. À AFP, o Ministério das Relações Exteriores da Alemanha disse “ter lido as declarações” da senhora Zakharova. “O governo federal e o lado russo estiveram em contacto nas últimas semanas sobre questões de pessoal nas suas respetivas representações no exterior”, acrescentou, sem maiores detalhes.

No comunicado de imprensa, Moscovo especifica que a 05 de abril “notificou oficialmente” o embaixador alemão, Geza Andreas von Geyr, da decisão de “limitar consideravelmente o número máximo de funcionários das missões diplomáticas alemãs” na Rússia.

Parceiro económico próximo da Rússia antes da ofensiva militar na Ucrânia, a Alemanha afastou-se de Moscovo, apoiando Kiev financeira e militarmente no conflito. No final de janeiro, Berlim concordou em enviar um número substancial de tanques Leopard, um ponto de virada no apoio militar ocidental.