Há um novo tipo de fraude que utiliza o nome da EDP Comercial para convencer clientes a fazer supostos pagamentos em falta, avisa a edição desta segunda-feira do Correio da Manhã.

As mensagens que estão a circular via telemóvel incluem uma referência multibanco e justificam a cobrança com uma “taxa de regularização” que não consta na fatura. O método consegue “mascarar o nome de quem envia aquele SMS para, alegadamente, parecer da EDP”, descreve fonte da empresa.

“A maioria destas referências pertencem a uma entidade que disponibiliza um serviço de criação de referências multibanco para qualquer pessoa ou empresa”, acrescenta a mesma entidade ao jornal, que admite ser difícil rastrear a origem. A EDP Comercial já está a alertar os clientes para a situação.

O número de fraudes (ou tentativas) a clientes da EDP tem aumentado nos últimos meses, lembra o CM, citando fonte oficial da elétrica. No primeiro trimestre do ano, registou-se um aumento de 20% face a dezembro, com 160 casos mensais comunicados à empresa. Atualmente, a EDP dedica uma secção no site a explicar as dinâmicas nas várias tentativas de fraude conhecidas em seu nome.