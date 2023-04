Barack Obama, Bruce Springsteen e Steven Spielberg jantam juntos em restaurante de Barcelona

À Cadena SER, o chef do Amar revelou que a reserva especial foi feita à última hora por recomendação do também chef espanhol José Andrés. “Ligou-me e disse-me que era uma mesa muito importante, mas para não dizermos nada a ninguém”, explicou o responsável do estabelecimento, Rafa Zafra. “Claro que comecei logo a investigar e vi que vinha aí o Obama, que o Bruce tinha um concerto…”.

Foi justamente o concerto de The Boss em Barcelona, o primeiro da etapa europeia da sua digressão deste ano, que motivou o encontro entre as celebridades. O antigo Presidente norte-americano viajou com a mulher, Michelle Obama, fazendo-se acompanhar ainda do casal Steve Spielberg e Kate Capshaw. Os Obama e os Spielberg são, de resto, amigos de longa data, e têm sido vistos ao longo dos anos a passar férias e a marcar presença em eventos juntos. O realizador foi até condecorado pelo então chefe de Estado em 2015, pelas suas contribuições para o cinema.

Obama é também há vários anos amigo de Bruce Springsteen, que conheceu 2008, quando o músico o apoiou publicamente durante a campanha eleitoral que o veio a eleger Presidente. Em 2021, ambos chegaram mesmo a criar um podcast — “Renegades: Born in the USA” –, em que ao longo de nove episódios discutiram temas como a música, a amizade entre os dois, as famílias e questões fraturantes da política norte-americana.

O chef do Amar diz que chegaram todos “cansados” ao restaurante depois do concerto, mas interessado em “experimentar tudo”. O menu da refeição incluiu vários tipos de mariscos, como ostras, camarões, lagosta e até caviar. “O que se portou melhor foi o que tinha de trabalhar no dia a seguir” brincou Rafa Zafra, numa referência ao segundo concerto de Springsteen na cidade, na sexta-feira, que ficou marcado por um momento caricato, quando Michelle Obama subiu ao palco e atuou ao lado do músico durante o tema “Glory Days”.

Sobre a foto de grupo, o responsável do restaurante contou que o staff recebeu indicações para não pedir fotografias aos três ilustres clientes, mas que foi o próprio Barack Obama quem quebrou o protocolo. “O pessoal da segurança disse-nos para por favor não lhes pedirmos fotografias, mas, mesmo antes de sair, Obama entrou na cozinha e disse-nos que tinha sido uma das suas melhores refeições, e pediu-nos para tirar uma fotografia com a equipa”.