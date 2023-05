O presidente da Assembleia da República confirma que o regimento do Parlamento lhe garante poderes para expulsar deputados do plenário com o intuito de assegurar a ordem e a disciplina — possibilidade que o Observador já tinha avançado. Desta forma, deixou o aviso para quem criou o problema: casos como o protesto que o Chega fez durante a sessão solene de Lula da Silva podem acabar com deputados expulsos da sala. Ao mesmo tempo, Augusto Santos Silva fez um apelo para quem “entender que este é um poder excessivo” ou que deveria “haver outro tipo de sanções” se pronuncie na reflexão que será feita sobre mudanças ao regimento.

O presidente da AR utilizou a conferência de líderes para recordar que o regimento da Assembleia da República lhe confere a responsabilidade de “assegurar a ordem e a disciplina” e explicou que tem o poder de recorrer aos “meios que entender necessários” para o fazer, e, “no limite, determinar a expulsão do plenário, pelo curso restante da sessão em causa, do infrator, podendo recorrer aos agentes de autoridade para fazer executar essa ordem, se ela não for acatada”.

No artigo 16.º do regimento, citado por Santos Silva, pode ler-se que para manter “a ordem e a disciplina” é possível “usar os meios necessários e tomar as medidas que entender convenientes”, ainda que não haja referência direta a a agentes da autoridade.

