O Chega foi afastado da comitiva de partidos que acompanha o presidente da Assembleia da República a Kiev, na Ucrânia, e substituído pelo Bloco de Esquerda. É a primeira vez que o partido liderado por André Ventura fica fora de uma viagem oficial após Augusto Santos Silva ter decidido sancionar o Chega devido à atitude dos deputados durante o discurso de Lula da Silva no Parlamento.

A nota enviada pelo gabinete do presidente da Assembleia da República dá conta de que a visita oficial, realizada a convite do presidente do Conselho Supremo da Ucrânia, acontece com uma delegação parlamentar composta por deputados de quatro grupos parlamentares representados: Eurico Brilhante Dias, do PS, Jorge Paulo de Oliveira, do PSD, João Cotrim de Figueiredo, da Iniciativa Liberal, e Isabel Pires, do Bloco de Esquerda.

O Chega, mais precisamente André Ventura, não seguiu com a delegação escolhida por Santos Silva para ir para Kiev, mas a primeira previsão era outra: o partido estava na comitiva e foi o protesto contra Lula da Silva que levou a uma alteração de última hora — as novas sanções aplicadas ao Chega foram colocadas em vigor de imediato e o presidente do Parlamento inverteu as intenções e convidou o Bloco para substituir Ventura.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.